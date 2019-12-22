وزير الزراعة: توجيهات خاصة من الرئيس بإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل الفلاحين

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجع بالتعامل مع المشاكل بواقعية وجدول زمني لحلها، لافتًا إلى أن الوزارة لها دور محوري وحيوي، ومرتبطة بقطاع عريق من الفلاحين والمزارعين.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك توجيهات خاصة من الرئيس السيسي برفع كفاءة خدمات الوزارة، والعمل على وجود حلول غير تقليدية لحل المشاكل المرتبطة بالفلاحين.

ولفت وزير الزراعة، أن الوزارة تشمل الثروة السمكية والحيوانية وكل هذه المحاور سيتم العمل على تطويرها في الفترة المقبلة.