جامعة المنيا تحتفي بأبطالها من "متحدي الإعاقة"

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، احتفالية بالقاعة الصغرى بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات؛ تكريمًا وتقديرًا واعترافًا بمُنجزات الطلاب متحدي الإعاقة بالجامعة، وبدورهم الفعال والمؤثر بكلياتهم، وداخل جامعتهم، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.



وشهد الاحتفالية رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ولفيف من مديري الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والأخصائيين، وطلاب الجامعة من متحدي الإعاقة.



وعبر الدكتور مصطفى عبد النبي خلال كلمته عن سعادته بنجاحات الطلاب متحدي الإعاقة وما يحققوه من مشاركات وتمثيل مشرف، وحصد للمراكز المتقدمة في شتى المسابقات التي يُشاركون بها على المستوى الداخلي والقومي، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تُولي رعايتها الكاملة بالطلاب متحدي الإعاقة وتحرص من خلال ما وفرته لهم من إنشاء مركز لممارسة ومزاولة هواياتهم المختلفة، وتأهيلهم للمنافسات في المسابقات القومية المختلفة، مثمنًا مجهوداتهم وداعيهم لمواصلة تميزهم بما يحقق رفعة الجامعة.



وفي نهاية الاحتفالية كرم رئيس الجامعة الطلاب متحدي الإعاقة الفائزين بمسابقات اللقاء الرياضي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المشاركين بأنشطة مركز متحدي الإعاقة بجامعة المنيا، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الفائزين بالبطولة العربية لخماسي كرة القدم التي أقيمت بجامعة جنوب الوادي على مستوى الجامعات المصرية والإقليمية، كما تم تكريم الدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور يسري خلاف مدير مركز متحدي الإعاقة بالجامعة، والدكتور مصطفي شادي مدرب الفريق الفائز بالبطولة العربية، وأحمد فهمي إداري ومالي الفريق، والدكتور الحسيني سيد زكريا، ورباب محمد ثابت، مشرفي الطلاب.



وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي يوثق ما تم تحقيقه من إنجازات للطلاب متحدي الإعاقة خلال مشاركتهم في المسابقات المختلفة على مستوي الجامعة والجامعات المصرية.