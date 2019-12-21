للمرة الأولى.. سميرة سعيد تقدم "هُليلة" في The Voice

قدمت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أغنية "هُليلة"، التي أطلقتها خلال الساعات الماضية على مسرح برنامج The Voice للمرة الأولى.



الأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".



وكان آخر أعمال سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة "مدلع" والتي طرحتها على موقع يوتيوب، وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.



وتنافس سميرة سعيد، على لقب برنامج The Voice، بالمتسابق المغربي رضوان الأسمر.



