4 متسابقين يتنافسون على لقب The Voice.. الليلة

يتنافس 4 متسابقين على لقب برنامج The Voice، في حلقة التصفيات النهائية من البرنامج الليلة والتي يتم فيها تتويج صاحب اللقب.



وكانت حلقة نصف النهائيات والأولى من العروض المباشرة قد شهدت صعود 4 متسابقين للتصفيات النهائية بعد تصويت الجمهور لهم.



فريق راغب علامية

ينافس بقوة على اللقب المغربي مهدي عياشي، والذي تم تصويت الجمهور له الحلقة الماضية للتاهل للحقلة النهائية.



فريق أحلام

وتنافس المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، على اللقب بقوة وذلك بعد اكتساحها الحلقة الماضية من البرنامج لتصويت الجمهور بعد أدائها لأغنية "موعود"، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.



فريق محمد حماقي

أما المنافسة في فريق محمد حماقي فاستقرت على المتسابق مهدي مفتخر، والذي يقدم اللونين الأجنبي والغربي معًا.



فريق سميرة سعيد

ويشارك من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، في حلبة المنافسة الليلة المتسابق المغربي رضوان الأسمر، والذي صعد بفضل تصويت الجمهور له.



4 أصوات تتنافس على لقب The Voice في موسمه الخامس هذا السبت في العرض المباشر النهائي الساعة 9:30م#MBCTheVoice pic.twitter.com/d2cN7KJrW1 — MBC The Voice (@mbcthevoice) December 20, 2019