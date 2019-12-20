إعادة حيوانين من إنسان الغاب من تايلاند إلى إندونيسيا

قال مسئولون اليوم الجمعة إن اثنين من حيوان "إنسان الغاب" المهدد بالانقراض كانا ضحية الاعتداء على الحياة البرية واحتجزا في تايلاند كدليل في محاكمة جنائية أُعيدا إلى موطنهما في إندونيسيا.



وقالت السفارة الإندونيسية في بانكوك إن الحيوانين، جاينت (7 سنوات) والكولا ( 10 أعوام)، قد تم نقلهما جوًا إلى جاكرتا، حيث سيتم نقلهما إلى مركز لإعادة التأهيل في بيراو، كاليمانتان الشرقية.

وأنقذت السلطات جاينت في بيتشابوري، بينما ولد كولا من إنسان غاب "أورانجوتان" مهرب جرى نقله إلى إندونيسيا في عام 2015.