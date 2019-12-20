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"رسلان" يكشف تفاصيل اجتماع "إعادة هيكلة السكك الحديدية"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:43 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بشأن متابعة خطة إعادة هيكلة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان بحضور وزير التخطيط ووزير المالية ووزير النقل.

وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن الاجتماع تضمن شرح خطة السكك الحديد خلال المرحلة القادمة بإعادة الهيكلة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى إعادة التوازن المالي.

وأوضح أنه، تم مناقشة تفاصيل استثمارات المشروعات وتوريد العقود الموجودة حاليا في السكة الحديد والتي تبلغ حوالي أكثر من 63 مليار جنيه، بالإضافة إلى خطة 19 20 حتى 21 22، والتي تبلغ 28 مليار جنيه سواء من تجديدات السكك أو انشاء خطوط جديد أو استكمال عقود الجرارات.

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