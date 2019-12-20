"حتيتة": مليشيات مصراتة مدعومة من تركيا وقطر

قال عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن ميليشيات مصراتة استحوذت على المعدات الثقيلة ومنظومة الصواريخ وأسلحة تابعة للقوات المسلحة الليبية قبل مقتل معمر القذافي في عام 2011، لافتًا إلى أنها استخدمت في معاركها الأسلحة المسروقة بالإضافة إلى المعدات العسكرية التي تم جلبها من طرابلس.



وأضاف "حتيتة" في مداخلة له على قناة الغد، أن مليشيات مصراتة حصلت أيضا على الأسلحة الثقيلة والحديثة من تركيا وإيطاليا، موضحًا أن هذه المليشيات تورطت في معركة حرق مطار طرابلس، كما دخلت في معركة تحرير سرت من تنظيم داعش بمعاونة بعض الدول الأجنبية.



وأشار إلى أنه حدثت انقسامات داخل ميليشيات مصراتة بين مؤيد ومعارض لدعم الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة أخرى تعاونت مع تركيا وقطر ودعمت الإرهاب في المنطقة.



وتابع أن الجيش الوطني الليبي أمهل ميليشيات مصراتة ثلاثة أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت.



وأكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن سلاح الجو شن غارات استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل الميليشيات.