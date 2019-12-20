بابا نويل يحلق فوق بريطانيا في رأس السنة

تناول تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن بيان وكالة الفضاء الدولية ناسا بشأن إطلاقها مركبة لسانتا كلوز "بابا نويل" في رأس السنة وهو يحلق فوق أراضي بريطانيا.



وقالت الصحيفة مع اقتراب أعياد الميلاد ينتظر الأطفال حول العالم بفارغ الصبر وصول مزلجة سانتا.



وستطلق وكالة الفضاء الدولية مركبة سيتم رؤيتها محلقة فى بريطانيا، لمدة 3 دقائق في يوم 24 ديسمبر الحالى، وستكون هناك فرصة كبيرة لرؤية المركبة المزلجة لسانتا.



وتابعت الصحيفة أن وكالة الفضاء الدولية "ناسا" أوضحت أن السفينة المزلجة ستكون لامعة جدًا، ويسهل رؤيتها أثناء تحليقها في السماء.



يضاف لذلك أن محطة الفضائية الدولية تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلًا، وتقوم المحطة الفضائية بحوالي 16 رحلة حول الأرض كل يوم.