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محافظات

محافظ مطروح: متابعة الصيانة والحفاظ على المعدات بمحطات التحلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة محطتى تحلية الرميلة 1و2 بمرسى مطروح يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.

واستمع محافظ مطروح لشرح مراحل العمل بالمحطة بدءً من سحب المياه من البحر مرورا بمراحل تنقية الشوائب والتنقية والفلترة والمعالجة وطلبمات الضخ والخزانات وذلك على أحدث نظم المعالجة والتى تعمل إلكترونيا.

ووجه محافظ مطروح بمتابعة أعمال الصيانة الدورية والحفاظ على الماكينات والمعدات مؤكدًا على ان محطات التحلية تعد مشروعا قوميا كبيرا أقامته الدولة لحل مشكلة أزمة قلة مياه الشرب بمطروح والتوسع فى إنشاء محطات جديدة ومنها الرميلة 3 والاعداد لتشغيلها قريبا.

كما وجه لشركة مياه الشرب بنشر أوقات السدة الشتوية لتوعية المواطنين بتخزين المياه اللازمة خلال الفترة من 11 الى 18 يناير القادم مشيدا بجهود مهندسى الصيانة بشركة مياه الشرب على اعمال اصلاح وصيانة طلمبات المحطة خلال الفترة الماضية

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