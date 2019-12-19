صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 16318 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5179 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1394 نقطة.