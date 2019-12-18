كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم على مستوى العالم لمتابعة أقوى مبارايات الدوري الإسباني والذي يترقبها الجميع، وهي مباراة كلاسيكو الأرض، بين برشلونة وريال مدريد.



والمباراة غاية في الأهمية لكلا الفريقين حيث أنهما متعادلين في النقاط، لذلك ستحسم هذه المباراة من سيكون في المركز الأول وفي حالة انتهت بالتعادل، سيظل برشلونة هو متصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف.



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على استاد كامب نو، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019،

وبالتحديد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وبرشلونة

وتذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قنوات "beIN SPORTS"، ويديرها الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز.

