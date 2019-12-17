لماذا تتمسك القوى السياسية بسعد الحريري؟

قال الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، إن أسهم ترشح نواف سلام، قد ترتفع خلال اليومين المقبلين، لكن هذا لا يعني وصوله لرئاسة الحكومة، لأن هناك شروطً معينة يريدها حزب الله، كما أنه ما لا يمكن أن يقدمه سعد الحريري لا يمكن أن يقدمه أي شخص آخر.



وأوضح خلال تصريحات لفضائية الغد، أن سعد الحريري يتميز على غيره بمجموعة من المعايير، أولها أن له قاعدة شعبية، وعلاقات عربية دولية لا تتوافر عناصرها عند غيره من المرشحين، لهذا القوى السياسية والطائفية في لبنان تتمسك به.



ولفت إلى أن هناك تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتقاتلة في لبنان، مردفًا: "لكني أصف الخميس المقبل بخميس الغموض، فلا يمكن الحديث عن أن الحريري مضمون أن يصل لرئاسة الحكومة".



وتابع: "كان الحريري يذهب إلى أنه حتى لو تم تسميته الإثنين المقبل لا يعني أن التكليف تؤدي إلى التشكيل حكمًا، والتشكيل لا تؤدي إلى نيل الثقة البرلمانية، وكلها عقد خطيرة لا يمكن تجاوزها، لذا طلب تأجيل موعد الاستشارات النيابية".



وأكد بيان مشترك صدر عقب لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار إلى الفتنة، ودعا البيان المشترك إلى إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم بحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



