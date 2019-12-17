مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 أثناء صد هجمات بريف إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين أثناء صد هجمات للمسلحين في ريف إدلب، اليوم الثلاثاء.



وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف إن مسلحي هيئة تحرير الشام و"الجيش الوطني" شنوا عدة هجمات على مواقع الجيش السوري بالقرب من بلدة المشيرفة بريف إدلب، صباح اليوم، موضحا أن دبابتين و3 عربات لنقل الجنود شاركوا في الهجمات التي سبقها قصف مدفعي على مواقع الجيش السوري.



وأكد رئيس المركز الروسي أن الجيش السوري تصدى لجميع الهجمات، وقتل أثناء العمليات القتالية 3 جنود وأصيب 20 آخرون بجروح.



إضافة إلى ذلك، أفاد رئيس المركز الروسي بأن مواقع الجيش السوري في ريف حلب تعرضت أيضا لهجوم من قبل مجموعة من 30 مسلحا كانت تضم كذلك 5 سيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة، موضحا أنه تم تدمير 3 عربات للمسلحين فيما أصيب 5 جنود سوريين أثناء التصدي للهجوم.



وأشار إلى أن قادة الجماعات المسلحة يخططون لشن هجمات جديدة على مواقع الجيش السوري، حيث تم رصد نقل نحو 300 مسلح من عناصر "الجيش الوطني" و20 عربة مزودة برشاشات ثقيلة و7 قطع من المدرعات من منطقة عفرين إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.