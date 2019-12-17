فحص بلاغات التغيب لضبط المتهم برمي جثة طفلة في شارع بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بفحص بلاغات التغيب واستدعاء شهود العيان؛ لتحديد المتهم بإلقاء جثة طفلة في شارع بمدينة 6 أكتوبر.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة لجثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات ظاهرة بجسدها.



تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.