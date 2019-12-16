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الغناء تحت "الدش".. صفات مشتركة بين أحلام وسميرة سعيد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:40 م
أحلام وسميرة سعيد
أحلام وسميرة سعيد
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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، للمرة الأولى بعض أسرارها الشخصية التي لا يعرفها الجمهور عنها في منزلها.

وقالت خلال تصريحاتها في كواليس برنامج "The Voice"، إنها لا تستطيع التوقف عن الغناء تحت "الدش"، وجمعتها هذه العادة بالفنانة المغربية سميرة سعيد، التي أكدت أنها لا تستطيع التوقف عن الغناء هي الأخرى.

وأضافت، أنها أحيانًا كثيرة تستيقظ من النوم جائعة ولذا تأكل أي طعام يقابلها من الثلاجة، وأن هذا تفعله بالنهار أيضًا.

أما الفنانة سميرة سعيد، فأكدت أنها أحيانًا تأكل ولكنها بعد ذلك تكون جائعة، ولذا تفضل عدم تناول الطعام لأنها تستيقظ صباحًا بدون شهية.

وأكدت الفنانة أحلام أنها حريصة جدًا على مواعيدها والدليل على ذلك هو مشاركتها في كل هذه البرامج وأنها لم تتأخر مرة واحدة عن البرامج التي شاركت فيها.

وجمعتها هذه الصفة أيضًا بالفنانة سميرة سعيد، التي أكدت هي الأخرى محافظتها على مواعيدها وأنها أحيانًا تغضب لو تأخر شخص عن موعده معها ومن الممكن أن تقاطعه بسبب ذلك.

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