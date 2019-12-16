خالد عكاشة: بعض الدول تدعم الإرهابيين بتوفير الدراسات الاجتماعية

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني، وكيف استخدمه الإرهابيون كمنصات لترويج الأكاذيب، وأنه يجب ألا نكون متخلفين بخطوة عن المنصات الحديثة، ويجب أن نكون مستعدين لضرب كل تمددات إرهابية، وكشف الدول التي تدعم مثل هذه الأعمال.



وأضاف عكاشة، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرهابيين يعلمون ما الملفات التي يمكن أن تنجح في دولة ولا تنجح في أخرى، وهذه الملفات تتحدد بناءً على دراسات اجتماعية وسياسية معمقة، لا تقدر الجماعات الإرهابية على إجرائها، وهذا ما كشف عن أن الدول حاضرة بقوة في دعم الإرهاب.



