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عميدة "إعلام القاهرة": حفل افتتاح منتدى شباب العالم مميز جدا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:40 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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تحدثت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية إعلام جامعة القاهرة، عن حفل افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، قائلة، إنه كان مميزًا جدًا، وتضمن مشاركات من نماذج مختلفة، كما أعطى رسالة للحب والسلام للعالم.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى، خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، على هامش فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن متحدثي الجلسة الافتتاحية للمنتدى أثبتوا بتجاربهم أن الإرادة قادرة على تغيير الواقع.

كما أوضحت أن المنتدى يوجه رسالة مساواة للعالم ككل، لافتة إلى أن عدد الوفود المشاركة في المنتدى هذا العام أكبر من الأعوام السابقة.

كما أبدت اعجابها بالأوبريت الفني الذي قدم في نهاية الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أنه كان مميزا للغاية، وعبر عن ثقافة كل الحضارات والشعوب.

كما أشادت بالفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الجلسة عن المسلات المصرية، لافتة إلى أنه يتضمن رسالة وهي أن مصر تحتضن الثقافات المختلفة.

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