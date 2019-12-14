ليلة دامية بلبنان.. إصابة مجند و15 مواطنا في اشتباكات بيروت

شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات دامية سقط خلالها عددا من الجرحى من قوات الجيش والمتظاهرين.



وأصيب أحد أفراد الجيش اللبناني بعد اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن والمتظاهرين.



وأطلقت قوات الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان.



واندلعت مواجهات بين الأمن اللبناني وموالين لميليشيات حزب الله وحركة أمل بعد أن حاولوا اقتحام ساحات الاحتجاج في وسط العاصمة بيروت.



وأحرق مناصرو حركة أمل وحزب الله الإطارات المطاطية وألقوا بها نحو القوى الأمنية التي انتشرت عند جميع المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت.



وكثف الجيش اللبناني من تواجده في أحياء وسط بيروت، وأفاد الدفاع المدني اللبناني منذ قليل، بإصابة 15 مواطنا في المواجهات.



ونقل الصليب الأحمر 6 مصابين إلى المستشفيات كما أسعف 8 جرحى وسط بيروت.



وتحطمت واجهات عدة محلات تجارية وسط بيروت، وأعلن التحكم المروري اللبناني قطع الطريق الدولي مع دمشق عند منطقة عالية.