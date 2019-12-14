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انقطاع الكهرباء عن 40 ألف منزل في فرنسا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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لقي رجل مصرعه وأصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح، وتمّ إجلاء نحو 600 شخص جنوب غرب فرنسا بسبب رياح عاتية ضربت ليل الخميس، الجمعة ساحل جنوب غرب فرنسا وتسببت بانقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت فرق الإطفاء إنّ سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عامًا، لقي مصرعه ظهر الجمعة على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أنّ خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم بينهم اثنان في حالة خطرة، وفي إقليم لوت إي غارون فقد رجل سبعيني جرفته المياه حين خرج لإحضار بريده.

وأعلنت شركة كهرباء فرنسا، أنّ 40 ألف منزل لا تزال بدون كهرباء غالبيتها في جنوب غرب فرنسا.
وليل الخميس الجمعة، مع بلوغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها، انقطع التيار الكهربائي عن 40 ألف منزل في هذه المناطق.

وعمدت السلطات في "إجراء احترازي" إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات صباح السبت.

وقال مسئول في فرق الإنقاذ المحلية لفرانس برس: إن مستويات المياه تنخفض ببطء في المنطقة، مشيرًا إلى أن عمليات التنظيف قد تبدأ الأحد على الأرجح.

ووضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

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