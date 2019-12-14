"أبوالقمصان" توضح مخاوف المرأة من قانون الأحوال الشخصية الجديد

علقت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة المصرية، عن مخاوف المرأة من قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة، إن المخاوف على أكثر من مستوى؛ فالنساء في مصر ليسوا خائفين على شيء يخصهم أنفسهم، فالعلاقة الزوجية عندما تنتهي ولا يوجد أولاد فكل طرف يذهب إلى حال سبيله دون مشاكل، لكن المشاكل تطرأ عندما يكون هناك أطفال.



وأضافت نهاد أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أنه من غير الطبيعي ولا المنطقي أن نفاجأ بمعاقبة الرجل لزوجته اقتصاديًا بعدم الإنفاق على الأولاد إذا حدث خلاف بينهما.



وأوضحت أن أكبر كم تزوير يحدث في مصر متواجد في محكمة الأسرة، مشيرة إلى أنه عند التحري عن دخل الزوج الذي قد يبلغ 10 آلاف جنيه، فالشركات تُبلغ أن الدخل الأساسي الخاص به 500 جنيه.

