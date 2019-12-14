صور أحمد صلاح حسنى فى أحدث جلسة تصوير بأسوان

شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره بمجموعة صور، من أحدث جلسة تصوير له، خلال وجوده فى محافظة أسوان.



ونشر صلاح حسني، الصور عبر حسابه الشخصى علي موقع "إنستجرام"، وظهر علي مركب في نهر النيل، لاستعراض الأماكن السياحية.



وسافرت منذ يوم الخميس أسرة مسلسل "ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسنى، إلى محافظة أسوان لتصوير المسلسل هناك لمدة 13 يومًا، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبدالمعطى، وصور فريق العمل أسبوعين من المسلسل حتى الآن، ومن المقرر عرضه فى يناير المقبل.



يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرها مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.