محمود سعد يحاكي حياة المكفوفين في مطعم "الظلام"

قام الإعلامي محمود سعد بمحاكاة حياة المكفوفين، حيث وضع غطاء على عينه ليعيش تجربة المكفوفين، وذلك أثناء زيارته لـ"مطعم في الظلام"، حيث تناول عددا من الأطعمة في الظلام دون أن يرى ليشعر بوضع الكفيف.



وأضاف الإعلامي محمود سعد خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الموسيقار عمار الشريعي كان يخصص يوم الأحد لاستضافة زملائه المكفوفين على العشاء، موضحا أن الشريعي كان شخص نباتي، ولكن يوم الأحد يطهو كافة أنواع الطعام لزملائه.



وتابع: "عمار وأصدقاءه كانوا عايزين يعيشوا على راحتهم، لأن مجتمعنا قاسي وقبيح، ولما بيجلسوا في مكان الناس بتبص عليهم"، لافتا إلى أن الحياة بدون نور العين أمر صعب.

