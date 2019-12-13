"هانم من جاردن سيتي".. ندى بسيوني تكشف سر سعادتها: "بحب نفسي"

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها فخورة جدا كونها امرأة، مشيرة إلى أنها عندما تقف أمام المرآة تقول لنفسها "أحبك".



وأضافت الفنانة ندى بسيوني، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "تحيا الستات" المذاع على فضائية النهار، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنه من الأشياء اليومية المهمة هي أن تقول لشخص ما إنك تحبه، وإن لم تجد هذا الشخص، فعليك أن تقولها لنفسك.



وأوضحت أنه يجب على المرأة أن تقول لنفسها إنها تحب نفسها وتقدرها وأنها تستاهل كل جميل في هذه الحياة، مشيرة إلى أن هذا الكلام يندرج تحت دروس التنمية البشرية.



وتابعت: "عندما يواجهك شيء سيئ، عليك أن تقول لنفسك كلاما جميلا، وعليك أن تضع الأشياء السيئة أمامك وقل لها إنها ستنتهي وسيأتي الخير من عند الله".



وذكرت أنها إنسانة سعيدة لأنها راضية بكل ما يكتبه الله لها، مشيرة إلى أنها تتأثر وتحزن على الآخر فقط في حين أنها تتسامح مع كل من يحاولون إيذاءها.



حياتها الأسرية



يُذكر أن الفنانة ندى بسيوني من مواليد 2 نوفمبر 1963، حيث تبلغ من العمر 56 سنة، وهي من مواليد الإسكندرية، تزوجت مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثاني كان المخرج السينمائي شريف يحيى ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلًا بسبب وفاته.



بدايتها الفنية



الفنانة ندى بسيوني بدأت العمل الفني مبكرا جدا بسبب تميز ملامحها وخفتها. فبعد إتمامها المرحلة الثانوية شاركت في أحد الإعلانات الشهيرة، ثم سافرت إلى "النمسا" لتلتحق بدبلومة Culture لتدرس بها التمثيل والإخراج والفنون التشكيلية بالجامعة النمساوية، ومن ثم عادت إلى مصر وتقدمت إلى اختبارات القبول للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء الاختبارات شاهدها واكتشفها المخرج الكبير عبدالمنعم شكري ليقدمها كوجه جديد في فيلمه "الجوهرة" بدور (إلهام المرعشلي) وسط نجوم كبيرة في الفيلم، ومن أبرز أعمالها مسلسل "هوانم جاردن سيتي".



