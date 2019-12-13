منتدى شباب العالم يناقش الأمن الغذائى العالمى

عُقدت اليوم الجمعة ورشة عمل "الأمن الغذائي في العالم: مبادرات شبابية للتحرك" بقاعة أسوان ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم التي بدأت أمس الخميس بمدينة شرم الشيخ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



دارت ورشة الأمن الغذائي حول تحديد المناطق المحتمل تعرضها لمشكلة الأمن الغذائي وطرح الحلول لعلاج المشكلة والحد منها في تلك المناطق، حيث سلطت الضوء على الفرص التي يمكن أن يتنبأ الشباب بها تجاه هذا الملف.



بدأت السيدة بيريل أجنجو، مديرة الجلسة والمنسق التنفيذي لشركة GAAP في إفريقيا، بتعريف الحضور عن محور الورشة وموضوع الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن قضية الأمن الغذائي تكمن في توفير الطعام بشكل مغذي وبصورة ميسرة وبأسعار مناسبة لكل الأفراد وفي جميع الأوقات.



كما أشارت إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 805 مليار نسمة في قارة أفريقيا، لذا فإن هناك حاجة ملحة إلى تناول ملف الغذاء وطرح الحلول للقضاء على المشكلة.



استكملت الورشة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة إلى أن هناك زيادة في مؤشرات فجوة الأمن الغذائي ومشكلة الجوع، حيث توضح المؤشرات إلى أن نحو 820 مليون شخص جائع في إفريقيا وأن نحو 1 من كل 9 أشخاص يعاني من الجوع في آسيا.



كما أوضحت مارسيل أن مشكلة الأمن الغذائي تتعلق بارتفاع مستوى الفقر، وعدم القدرة على الشراء، فضلًا عن انخفاض نوعية وكفاءة الغذاء المنتج، وضعف أساليب الزراعة والأساليب التخزينية.



كما وجهت دعوة للمشاركين في ختام الورشة بتكوين مجموعات عمل لمناقشة العوائق التي تقف أمام تحقيق الأمن الغذائي العالمي من حيث استخدام التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة، وعدم اهتمام الشباب في سوق العمل بهذا المجال، وانحسار الرقعة الزراعية، وتلى ذلك تقسيم مجموعات العمل إلى أربعة محاور منها الفرص المتاحة والحالية للشباب في سوق العمل، وفرص المشروعات التي يمكن أن تقام عبر الحدود وكيفية جعل الزراعة جاذبة للشباب للعمل بها وتبنى التكنولوجيا والحلول الرقمية لتحقيق الأمن الغذائي.



خرجت الورشة بعدة توصيات منها تطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا التي تعزز الإنتاجية وتساعد على التكيف مع تغير المناخ، وحماية الثروات الطبيعية للقارة الإفريقية من مياه وغابات وأراضي عشبية كنقاط للتنوع البيولوجي وذلك نظرًا لدورها في معالجة تغير المناخ والتصدي له.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط..