-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دراود أبو النجا: الأجانب يتزاحمون على حضور جلسات منتدى الشباب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:11 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة


«حضرت إلى شرم الشيخ في بداية ديسمبر، ننام 5 فجرا ونستيقظ 7 صباحا».. هكذا وصف الدكتور دراود أبوالنجا حاله منذ اختياره كأحد منظمي منتدى شباب العالم هذا العام.
يقول: «هذه هي السنة الرابعة في تنظيم المنتديات والمؤتمرات، فمنذ أن التحقت بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، كان لدىّ حلم أن تخرج أفكاري إلى النور، وساعدني البرنامج في ذلك، حيث أشارك هذا العام بخبرتي في الـblock chain من خلال تقديم محتوى يتضمن كل شيء عن هذا المجال لتستطيع مصر أن تواكب التكنولوجيا والتطور الذي يشهده العالم».
وبنظره كلها شغف وفرحة، تحدث "أبوالنجا" عن إقبال الأجانب على جلسات وورش المنتدى التى بدأت فعالياتها أمس الأول، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث إليهم وجدهم منبهرين بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الـBLOCK CHAIN.
واختتم: «عندما بدأت التحضير للمنتدى كان كل همي أن أبحث بشكل موسع لمعرفة ما ستقدمه الدولة المصرية في هذا المجال، حيث أردنا تقديم نفس الرؤية التي يتبناها العالم، ولم يتخيل الأجانب أن مصر بهذا الشكل، فبدأنا بعدها نحدثهم عن حضارتنا العريقة، ووجدنا انبهارًا شديد منهم بالاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر، ومدينة السلام شرم الشيخ على وجه التحديد».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القصة الكاملة لوفاة حفيدى وزير التنمية المحلية الأسبق بماس كهربائي

منذ حوالي 22 ساعة

محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضبط صاحبة فيديو تعذيب طفلها فى "الطالبية"

الصور

image description

فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ

image description

رئيس مطروح يستمع لمطالب أهالي "حلازين"

image description

الأوقاف: التنسيق مع الإسكان ومطروح لتوفير سكن الأئمة المغتربين

image description

صور اختيار متسابقة مصر فى "ملكة جمال العرب"

image description

صور كارمن سليمان مع نجوم الفن فى احتفالها بأغنية "بصاتك"

الأكثر قراءة

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

النيابة العامة تفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء سيدة على طفلها

مصرع عروسين إثر تسرب للغاز في بني سويف

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو تعنيف أم لطفلها

الأحد.. تشييع جنازة بجاتو والعزاء الثلاثاء

حديث الموازنة والتمويل.. مصير صفقات النفط بين بغداد وأربيل

بينهم أبو الغيط والعثيمين.. قادة المنظمات دولية حاضرون في منتدى شباب العالم

منوعات

Jumanji لم يشبع طموحات الجمهور.. دواين جونسون يتعرض لانتقادات شديدة

هل تتحول البيوت الذكية إلى كابوس يهدد خصوصية البيانات؟

تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة هاربة

قيء حوت بـ714 ألف دولار

كشكول

جامعة حلوان تنظم ندوة عن الإدمان لطلاب التربية العسكرية

لليوم الثانى.. إقبال كثيف على القوافل التعليمية ببورسعيد

جامعة المنوفية تختتم فعاليات دورة إعداد معلم الكبار

بعد تعذيب "مروان".. حقوقية تطالب البرلمان بإعادة النظر في قانون الطفل

إسلام سياسي

الملف الأسود للهارب أيمن نور.. اختلاس ملايين الدولارات.. والنصب على العاملين بقناة الشرق

خطيب الجامع الأزهر: الإخلاص في العمل والترابط الاجتماعي سبب تقدم المجتمع ونهضته

إخواني منشق: الإرهابية أنشئت لتدمير الأوطان العربية

اعتقال ملكة جمال بريطانية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
المزيد

الثقافة

الأربعاء حفل إطلاق رواية "ثور قريش" بالتحرير لاونج

"غربة بلون الرمل" و"نساء مدينة النوم" قريبًا عن روافد للنشر

افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب غدًا

تواصل الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ51 بقصور الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك