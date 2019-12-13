دراود أبو النجا: الأجانب يتزاحمون على حضور جلسات منتدى الشباب





«حضرت إلى شرم الشيخ في بداية ديسمبر، ننام 5 فجرا ونستيقظ 7 صباحا».. هكذا وصف الدكتور دراود أبوالنجا حاله منذ اختياره كأحد منظمي منتدى شباب العالم هذا العام.

يقول: «هذه هي السنة الرابعة في تنظيم المنتديات والمؤتمرات، فمنذ أن التحقت بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، كان لدىّ حلم أن تخرج أفكاري إلى النور، وساعدني البرنامج في ذلك، حيث أشارك هذا العام بخبرتي في الـblock chain من خلال تقديم محتوى يتضمن كل شيء عن هذا المجال لتستطيع مصر أن تواكب التكنولوجيا والتطور الذي يشهده العالم».

وبنظره كلها شغف وفرحة، تحدث "أبوالنجا" عن إقبال الأجانب على جلسات وورش المنتدى التى بدأت فعالياتها أمس الأول، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث إليهم وجدهم منبهرين بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الـBLOCK CHAIN.

واختتم: «عندما بدأت التحضير للمنتدى كان كل همي أن أبحث بشكل موسع لمعرفة ما ستقدمه الدولة المصرية في هذا المجال، حيث أردنا تقديم نفس الرؤية التي يتبناها العالم، ولم يتخيل الأجانب أن مصر بهذا الشكل، فبدأنا بعدها نحدثهم عن حضارتنا العريقة، ووجدنا انبهارًا شديد منهم بالاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر، ومدينة السلام شرم الشيخ على وجه التحديد».