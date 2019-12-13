محمد سمير مسئول الـ"block chain": تواصلت مع 200 متحدث من جنسيات مختلفة

محمد سمير محمد، أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، مسؤل عن محتوى جلسات تقنية الـ"block chain"، وهى عبارة عن جلستين وورشة عمل، يحاول فيهم إبراز أهميتها ومميزاتها ومخاطرها، وذلك بعد جهد طويل من البحث والتحليل، فلم يترك تفصيله إلا وتحدث عنها.



يقول "محمد": «بدأت من 3 شهور البحث في محتوى الجلسات، وبدأنا التطبيق والتجريب منذ أسبوعين، وبدأت التواصل مع المتحدثين، وكانوا حوالي 200 متحدث من جنسيات مختلفة حول العالم، وبعد ذلك قمنا بتصفية نهائية للخروج بأفضل متحدثين في العالم».



«شغالين ليل نهار مش بنام».. هكذا وصف "محمد" حال شباب المنظمين لمنتدى شباب العالم، قائلا: «من الممكن أن يعتذر أحد المتحدثين في اللحظة الأخيرة، فنضطر لبحث موسع على الإنترنت من جديد عن شخصيات عالمية أخرى بديلة، وذلك يتطلب جهدًا وعناء».

ويضيف: «اللجنة المنظمة تبذل أقصى جهدها من وقت وصول السائح إلى المطار حتى تسكينه في الفندق الخاص به»، مُشيدًا بدور الشركات المنظمة والبنوك، التي تقدم الهدايا المجانية، وتظهر مصر بشكل مشرف.