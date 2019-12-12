آمنة نصير: الأزهر لم يعد بنفس الوهج الذي كان عليه قبل ذلك

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف في هذه الآونة ليس مثل الأزهر الذي كان قبل 30 أو 40 عاما.



وأضافت "نصير" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن هناك اختلاف بين الأزهر الآن وبين الأزهر منذ 40 سنة، يتمثل هذا الاختلاف فيما طرأ على المجتمع من تطورات العصر، فما طرأ على العصر طرأ على الأزهر.



وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن الأزهر لم يعد في قوته التي كان لها دور فعال في قلب المجتمع، مشيرة إلى انحصار وخفوت المد الأزهري، بحسب تعبيرها.



وأكدت أن الأزهر الشريف لم يعد بنفس الوهج الذي كان قبل ذلك.

