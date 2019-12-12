بكري يكشف معلومات جديدة عن تغييرات في الهيئات الإعلامية والصحفية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التغييرات في الهيئات الإعلامية والصحفية وماسبيرو أصبحت جاهزة، وأصبح محددًا من سيرحل عن منصبه، ومن سيأتي مكانه.



وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تعرف من خرب مؤسسات، ومن رئيس التحرير الأكثر قدرة على المواجهة، سيحدث تغيير واسع في الهيئات ومجالس إدارات وتحرير العديد من الصحف القومية".



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لتطوير منظومة الإنتاج الإعلامي والصحفي، بعد الاستماع إلى آراء العديد من الشخصيات الإعلامية والصحفية والخبراء المعنيين، وتم إعداد تقرير كامل بالاقتراحات.

