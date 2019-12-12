بكري: السيسي كان ممكن "ينغنغ" الشعب لكنه اختار حماية الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل المسئولية واختار الطريق الصعب لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صانع القرار كان يواصل النهار بالليل، وكان في حالة القلق وسط وجود مخاطر وتحديات، كاشفا عن أن أي قرار يتخذه رئيس الدولة بدون حسابات ستكون له تداعيات سلبية خطيرة.



وأردف: "رجل الدولة تفترض عليه مقتضيات الواقع اتخاذ قرارات صعبة للغاية على أن يتحملها بشجاعة، بينما محمد البرادعي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، نسى كل شيء وفكر فقط في أن يكون لديه مكتب في قصر القبة مثل مكتب رئيس الجمهورية، وتوفير مصروف يومي يبلغ 10 آلاف جنيه.



وأشار إلى أن البرادعي كان يقابل الشخصيات الأجنبية بشكل منفرد، ويرفض حضور سكرتير للجلسة لكتابة محضر الجلسة.



واستطرد: "كان أسهل للرئيس أن يتخذ قرارات تنغنغ الشعب بدون التفكير في المستقبل، لكن الرئيس السيسي ليس الشخص الذي يفعل ذلك. فهو يعمل دائما على حماية الوطن والتصدي للمخاطر ولذلك اتخذ القرار الصعب وتحمل المسئولية كاملة".

