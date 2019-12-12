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حالة من الرعب والمرض عاشتها شيماء سيف قبل "ليالي الرياض الكوميدية".. التفاصيل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:38 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة شيماء سيف، في "ليالي الرياض الكوميدية"، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وقالت شيماء سيف، خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنها عانت من حالة خوف وصداع شديد قبل ليلة العرض، وعند دخولها على المسرح نسيت تمامًا كل الخوف والتعب بسبب استقبال الجمهور لها.

وأضافت أنها شاركت للمرة الأولى في موسم جدة، في عرض "أبلة فاهيتا"، والذي شاركت مع الفنان خالد سليم وعدد من النجوم، مؤكدة أنها ستتواجد معهم في كل المواسم.

وكشفت شيماء سيف عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بعمل مختلف والذي تتخلى فيه عن الكوميديا، كما أنه سيعرض لها الموسم الثاني من برنامج "مس أندرستاند"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة في الجزء الأول منه.

وتشارك شيماء سيف، في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمعروضة في موسم الرياض أيضًا، وهي عمل مسرحي كوميدي استعراضي، بطولة اللبنانية مايا دياب، حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، أوس أوس، المذيعة إنجي علي، المطرب الشعبي سعد الصغير، بدرية طلبة، حسن عبدالفتاح، وعدد من المواهب الشابة، إخراج أشرف زكي، تأليف محمد عز وأحمد فوزي.

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