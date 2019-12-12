صافيناز تطير إلى موسكو

غادرت مطار القاهرة الدولي الخميس، الراقصة الشهيرة صافيناز ومعها والدتها متوجهتين إلى العاصمة الروسية موسكو عقب زيارة عمل بالبلاد استغرقت عدة أسابيع، قامت خلالها بإحياء العديد من الحفالات الاستعراضية ببعض فنادق القاهرة الكبرى.



غادرت الراقصة صافيناز على متن رحلة طائرة شركة مصر للطيران المتوجهة إلى مطار موسكو الدولي، حيث تم إنهاء إجراءات سفرها بصالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، من خلال إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى.



وحرص العديد من الركاب والعاملين بمبنى الركاب 2 بالمطار على التقاط الصورة التذكارية مع الراقصة الشهيرة، حيث أبدت سعادتها البالغة بوجودها بمصر خلال الفترة الماضية التى كانت سببًا رئيسيًا فى شهرتها وبزوع نجمها الفنى الاستعراضي بين الدول العربية والأوروبية.