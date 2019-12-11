"العدل": العائد من الشهر العقاري يذهب مباشرة لـ"المالية"

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إن العائد من مصلحة الشهر العقاري يذهب مباشرة لوزارة المالية ولا تستفيد منها وزارة العدل.



وأضاف "رزق" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ 1 أكتوبر 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018 حققت مصلحة الشهر العقاري مليار و137 مليون جنيه.



وأوضح أنه يوجد سماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري ولا يوجد لدينا سلطة عليهم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت العديد من السماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري.



وتابع: "الجهات الرقابية تتخد إجراءات ضد السماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري".



وذكر أن مصلحة الشهر العقاري مستقلة فنيا ولا أحد له سلطة عليها، مشيرا إلى أنها تتبع وزارة العدل إشرافيا فقط.

