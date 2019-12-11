تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات إلقاء رضيع بمدخل عقار فى المعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عقار عثر بداخله على طفل رضيع حديث الولادة لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.



كان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين مفاده العثور على طفل حديث الولادة، ملقى بمدخل العقار محل سكنه، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل ذكر، ويرتدي ملابسه كاملة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.