وليد فهمي: مشكلة الشهر العقاري ستنتهي خلال 48 ساعة

قال الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري، إن مشكلة الشهر العقاري موجودة منذ سنوات طويلة، وبالتحديد من عام 1902.



وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن ضعف تشريعات الشهر العقاري سبب رئيسي في مشكلاته.



وأوضح أن العلاج الوحيد للشهر العقاري هو العلاج التشريعي، مشيرا إلى أن أزمات الشهر العقاري مستمرة، لافتا إلى أنه يؤيد الثورة التشريعية واستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأكد أنهم يطالبون بالاستقلال من عام 2009.



كما بيّن أن مكاتب الشهر العقاري عبارة عن جزر منعزلة، ويجب النظر إليها لحل جميع المشكلات، لافتا إلى أن مشكلات الشهر العقاري من الممكن أن تحل فى 24 ساعة، وذلك بتعيين موظفين.

