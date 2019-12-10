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سياسي

"الصحفيين العرب" يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:15 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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يحتفل العالم اليوم، بيوم العاشر من ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 «الإعلام العالمي لحقوق الإنسان».

وتحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار «الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان»، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الحالي وتسليط الضوء على الدور القيادي للشباب، كمصدر للإلهام من أجل مستقبل أفضل.

وتهدف الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على إمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وسماع أصواتهم وإشراك مجموعة كبيرة من الجماهير العالمية فى تعزيز الحقوق وحمايتها.

وتسعى هذه الحملة أيضا إلى تشجيع وتحفيز، وتسليط الضوء على دور الشباب فى جميع أنحاء العالم الداعم للحقوق ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والبلطجة والتمييز.

وتؤكد الأمم المتحدة أن مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، مشيرة إلى أن المشاركة فى الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب بهذه المناسبة الهامة على أن الشباب يلعب دورًا حاسمًا فى التغيير الإيجابي وكانوا دائمًا محركًا رئيسيًا للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو دائمًا فى طليعة التحركات الشعبية التي يطالب بالتغيير الإيجابي وتقديم الأفكار والحلول الجديدة لعالم أفضل.

جدير بالذكر أن اتحاد الصحفيين العرب قد جعل المادة الثالثة من نظامه الأساسي «الدفاع عن حقوق الإنسان العربي».

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