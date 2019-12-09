مجدي نزيه يكشف معلومات خطيرة عن "كيتو دايت"

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن لفظ "الكيتو" في الـ"كيتو دايت" مشتق من الأحماض الكيتونية وهي أحماض تختلف عن الدهون، وهو نظام يعتمد على 75% من سعرات الوجبة الدهنية، وهو رقم مفزع بحسب تعبيره.



وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري: "يعتمد نظام "الكيتو" على 20% من سعرات الوجبة من البروتينات و5% فقط من النشويات".



وأوضح أن هذه النسب معاكسة تماما للنسب التي أقرتها البحوث والدراسات العلمية، وأيضا التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، والتي يجب أن تكون نسبة السعرات طبقًا لها 65% سعرات صادرة عن النشويات، ومن المواد الدهنية 20%، ومن المواد البروتينية 15%، مشيرا إلى أن هذه النسب الأخيرة التي أقرتها الصحة العالمية وكل البحوث والدراسات العلمية، هي النسب التي تضمن سلامة العمليات الحيوية في الجسم.

