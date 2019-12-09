طلب غريب من الدكتور.. نيللي كريم تجري عملية خطيرة (فيديو)

قالت الفنانة نيللي كريم إنها أجرت عملية جراحية في أمريكا، لأنها كانت تعاني من ورم في أعصاب الوجه من الجانب الأيمن.





وأضافت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء "dmc" المذاع عبر فضائية "DMC" أن الأطباء حذّروها من خطورة العملية ومخاطرها التي قد تؤدي للشلل.

وتابعت: "العملية كانت في أمريكا وتمت بنجاح والطبيب طلب مني ابتسم بعد انتهاء العملية، لأن الابتسامة دليل نجاح العملية".







