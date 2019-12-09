حقوق الإنسان العراقية: سلمية المظاهرات تعكس وعي المشاركين

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، دعوات اللجان المنظمة للتظاهرات بعدم التوجه للعنف والتظاهر كل حسب محافظته، وبأن يكون مرشح رئاسة الوزراء مستقلًا، دليل على وعي المتظاهرين والتزامهم بالسلمية والحفاظ على النظام.



ونقلت فضائية السومرية نيوز مساء اليوم، عن عضو المفوضية علي البياتي في بيان قوله إن:"دعوات اللجان التنسيقية والمنظمة للتظاهرات بعدم التوجه للعنف والتظاهر كل حسب محافظته وعدم التوجه تجاه المنطقة الخضراء لتجنب المزيد من الدماء، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة أن يكون مرشح رئاسة الوزراء القادم مستقلًا ومقبولًا، دليل علَى وعي المتظاهرين والتزامهم بالسلمية والحفاظ علَى النظام العام".



طالب الكثير من الناشطين المدنين ضمن صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات والتظاهر داخل محافظاتهم وعدم التوجه إلى المنطقة الخضراء لتجنب المزيد من الدماء.