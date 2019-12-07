مارك إسبر: الصين تنتهك سيادة دول منطقة المحيطين الهادئ والهندي

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم السبت بأن الصين تنتهك سيادة دول منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

جاءت تصريحات إسبر في (منتدى ريجان الوطني للدفاع) في مدينة سيمي فالي بكاليفورنيا، حيث أوضح أن الخطط العريضة لأهدافه الاستراتيجية وأولوياته في الاجتماع السنوي لمسؤولي الحكومة والصناعات الدفاعية والجيش.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة توزيع القوات بسبب الصين وروسيا، وإن الولايات المتحدة يجب عليها تطوير واستخدام عقائد قتالية حربية جديدة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ميزانية دفاعية قوية لمواجهة التحديات الجديدة.

وأوضح إسبر أنه لا يمكن القول حاليا إن هجوم بينساكولا الذي استهدف قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا كان إرهابيا، وأن الولايات المتحدة بصدد ضبط توزيع وأوضاع القوات بحسب احتياجات القادة.

وذكر إسبر أن الولايات المتحدة تتابع كوريا الشمالية عن كثب طوال الوقت، وأنها لا تستطيع الرد على كل ما تفعله كوريا الشمالية أو يصرح به مسؤولوها. وأشار إلى أن أفضل مسار أمام كوريا الشمالية هو الحل

الدبلوماسي.