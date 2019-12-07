ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة.. بينما غادرته 7 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.



وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت: 3 آلاف طن زيت و4600 طن يوريا و9 آلاف طن فوسفات.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 152 ألفا و550 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24 ألفا و800 طن.



وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2555 طن قمح، في حين غادر عدد 103 سيارات نقل محملة بـ4711 طن قمح.