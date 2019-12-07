الفيوم: استلام 5257 بطاقة تموينية وفحص أكثر من 600 تظلم

صرح المحاسب سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم أنه تم استلام عدد 5257 بطاقه تموينية جديدة وتم تسليمهم للمواطنين أصحاب تلك البطاقات خلال شهر نوفمبر.



وعن طريق مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطوره تم الاستعلام لأكثر من 500 مواطن من خلال النظام عن أسباب توقف بطاقتهم الذكية الخاصة بالمواطنين.



وأوضح مدير المديرية أنه تم فحص أكثر من 100 شكوى خاصة بالمواطنين عن طريق خدمة المواطنين بالمديرية والمحافظة.



وقال المحاسب جمال مصطفى مدير ادارة التفتيش الفنى بالمديرية أن يتم التفتيش المالي والإداري بصفة يومية على أعمال المكاتب التموينية ومراكز الخدمة بالمحافظة من خلال لجان متخصص بإدارة التفتيش الفنى.