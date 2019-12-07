ترشيح باسل خياط لبطولة "اسود فاتح"

رشحت الجهة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى الفنان باسل خياط للقيام بدور البطولة أمامها، ولم يحسم خياط أمره من المشاركة فى العمل حيث طلب مهلة لقراءة السيناريو قبل التعاقد بشكل رسمي على العمل، حيث من المقرر البدء في تصوير مسلسل "أسود فاتح" بمجرد عودة هيفاء وهبي من جولتها الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ومن المخطط تصوير المسلسل ما بين القاهرة وبيروت، ولم يتم الإعلان رسميا عن نجومه حتى اللحظة، المسلسل من إخراج كريم العدل والمؤلف أمين جمال ومن إنتاج شركة الصباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.



على جانب آخر، يواصل باسل خياط تصوير مسلسل "عهد الدم" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضى وهو من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولة العمل النجمة السورية نادين تحسين بيك، رودني حداد، ندى أبوفرحات وغيرهن، على أن يعرض المسلسل خلال بداية العام المقبل.