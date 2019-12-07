«الأحلام ممكنة».. الدستور «نيوز ليتر 66» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ66 من «الدستور Newsletter » لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته خلال أسبوع، من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواء من بريدها الإلكترونى الرسمى، أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





«الأحلام ممكنة» .. اخترناه عنوانًًا لنشرتنا البريدية هذا الأسبوع دعمًا وتكريمًا للطفل على الدين محمد صبرة «12 عامًا»، الذى يعمل بائع «شرابات» بعد المدرسة ليعيل والدته، حيث أصبح العائل الرئيسى لأسرته، بعد أن تركهم والدهم، مما اضطره إلى بيع «الجوارب»، لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته، معلنًا فى الفيديو عن رغبته فى أن يستكمل دراسته وحلمه بأن يصبح عالمًا للآثار عندما يكبر.









وعلى إثره استقبله وزير الآثار خالد العنانى، وخلال المقابلة هنأ الطفل على كفاحه وشجاعته، وأكد عليه ضرورة اجتهاده فى الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجانيًا له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر، وذلك للتعرف بصورة أعمق على تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضًا مستنسخًا من قناع الملك توت عنخ آمون ومجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

أخطاء إملائية ونحوية ولغوية بالجملة فى بيانات «الشباب والرياضة»

لفت انتباه فريق النشرة، هذا الأسبوع خلال عملية الرصد والتحليل، العديد من الأخطاء فى بيانات وزارة الشباب والرياضة، خاصة على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ونناشدهم الاعتناء بالكتابة والتدقيق الإملائى فى كتابة البيانات المنشورة ومراعاتها جيدًا، كما حدث فى أحد منشورات الأسبوع الماضى.





على سبيل المثال، ننقل لكم نص فقرة من أحد البيانات: «للدير بالزكر ان برنامج السفينة يتم تنفيذه خلال الفترة من 10 / 1 إلى 24 / 2 / 2020 والى الان تم الاعلان عن مشاركه دول «اليابان- بير- المكسيك- سريلانكا- البحرين- فرنسا- بريطانيا - نيوزيلاندا- البرازيل- كينياى».





العائدون مع ماليزيا.. أزمة 75 طالبًا مصريًا جارٍ ترحيلهم لرفض تجديد تأشيراتهم

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأسبوع الماضى، شهاب الدين آدم شاه، القائم بأعمال سفير ماليزيا فى القاهرة، ونور حفيظة بنت جعفر، السكرتير الأول بالسفارة، لبحث شكوى عدد من الطلاب المصريين فى ماليزيا، وسبل حلها، حيث أبلغتهم إدارة الهجرة الماليزية بأنها ترفض تجديد تأشيرة الدخول «الفيزا»، وأن عليهم مغادرة البلاد بحلول 10 ديسمبر الجارى لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة.





من ناحيتها، رحَّبت السفيرة نبيلة مكرم بالقائم بأعمال السفير الماليزى، ومرافقته السيدة نور، مؤكدة عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والماليزى، وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك نحو 75 طالبًا مصريًا يعانون المشكلة ذاتها، حيث تم ترحيل بعضهم، وأبلغ بعضهم بأنه سيتم ترحيلهم فى غضون أيام.





وفى السياق ذاته، أوضحت السفيرة أن هناك شكاوى كثيرة وردت إلى الوزارة من عائلات الطلاب الذين طالهم هذا القرار، والذين يدرس أغلبهم بكليات الهندسة بأقسامها المختلفة، ومعظمهم فى السنوات النهائية، ويعملون على إنهاء مشروعات تخرجهم.





وتابعت أن إدارة الهجرة الماليزية أبلغت الطلاب بأن قرار الترحيل جاء نتيجة عدم الالتزام بنسبة الحضور المقررة فى المحاضرات، مضيفة أن الطلاب لم يكونوا على علم بنسبة الحضور التى تقرها إدارة الهجرة الماليزية لتجديد تأشيراتهم، وأن عائلاتهم أوضحت التزامهم بنسبة الحضور المقررة للمحاضرات العملية، وفقًا لقواعد الجامعة، وحققوا المعدلات التراكمية التى تتناسب مع اشتراطات إدارة الهجرة الماليزية.





لعبة الأكواد.. كيف ردّت البترول على وقائع «سرقة المواد البترولية»؟

ردّت وزارة البترول على واقعة «سرقة مواد بترولية» بأنه يتم من خلال منظومة المراقبة والتحكم الإلكترونى التابعة لهيئة البترول تداول وشحن منتج المازوت ومراقبة عمليات الشحن لهذا المنتج المدعم من قِبل الدولة، والتأكد من وصول المنتج إلى مستحقيه، وعدم تسربه إلى السوق السوداء، وذكرت أنه مع بداية عام 2014 تم اعتماد الرقم الضريبى، لكل مصنع كود مميز غير قابل للتكرار، وتمت إضافة بيانات مصانع الطوب الطفلى إلى منظومة المراقبة بشكل دورى.





صورة الأسبوع؟

تحت عنوان «عمرو موسى يرد الجميل» يرشح لكم فريق النشرة صورة السياسى الشهير عمرو موسى فى عزاء المطرب الشعبى الراحل شعبان عبدالرحيم، بعدما غنى الأخير للأول «أنا بكره إسرائيل.. وبحب عمرو موسى بكلامه الموزون»، واكتسبت شهرة عالمية حينها.









فيديو الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة، هذا الأسبوع فيديو من إعداد الزميلين هانى سميح وكمال عبدالرحمن، بموقع «الدستور» عن اختراق صناعة الهيروين من جماجم الموتى.





وفى شرح القصة قالوا «متخيل إنك لما تموت وتدّفن يفتحوا تربتك ويسرقوا جمجمتك أو يشتروها من الغفير، عشان يستخدموها فى تصنيع الهيروين.. ده اللى بيحصل فعلًا.. وهذا كشفناه فى تحقيقنا الجديد المصحوب بالبيانات، وفيديو موثق لأحد تجار المخدر فى قرية صغيرة بالقرب من مركز سمنود، يعمل على تصنيع الهيروين المغشوش وبيعه للشباب».





«يخلطونها بالجماجم».. 3 ساعات داخل أكبر وكر لتصنيع الهيروين المغشوش









فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكى.

إشراف: أحمد عاطف رمضان

تنسيق: أحمد غنّام



