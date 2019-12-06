إندبندنت: الديمقراطيون يرتبون بنود مساءلة ترامب الأسبوع المقبل

كشف تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية عن إعلان الديمقراطيون في مجلس النواب عن وضع مواد للمساءلة ضد دونالد ترامب بحلول الأسبوع المقبل.



وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" سيواجه مهلة زمنية تنتهي الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت جرينيتش، للإشارة إلى ما إذا كان ترامب سيقف للدفاع عن نفسه أمام التهم الموجهة اليه في إجراءات اللجنة القضائية بمجلس النواب.



وقالت "نانسي بيلوسي" المتحدثة باسم مجلس النواب في المؤتمر بقاعة واشنطن بعد إعلانها التاريخي عن دعوة الكونجرس لمحاكمة دونالد ترامب وبداية حضارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية.



وتابعت نانسي أن الرئيس الأمريكي كان يستخدم سلطته لتحقيق مصالحه الشخصية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كثيرا بسبب سياسته.



غرد ترامب سريعًا على موقع تويتر، ودعى مرة أخرى للسخرية من الاتهامات الموجهة إليه، بينما يواصل محاموه المعركة لإيقاف الإفراج عن الإقرارات الضريبية إلى الكونجرس.