أسعار الذهب بالغرف التجارية

استقرت أسعار الذهب في الاسواق، اليوم الجمعة، حسب تصريحات نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 نحو 664 جنيها للجرام، أما عيار 24 فسجل 759 جنيها للجرام.



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الجنيه الذهب سجل 5312 جنيها، والأوقية الذهب 1474 دولارا.



