قناة السويس فى عيون المصريين بمكتبة مصر العامة

"قناة السويس في عيون المصريين"، عنوان للندوة التي تنظمها مكتبة مصر العامة بالجيزة، وذلك في الخامسة من عصر الأحد المقبل. والتي يحاضر فيها الدكتور عماد أبوغازي، أستاذ التاريخ ووزير الثقافة الأسبق، ويدير اللقاء السفير عبدالرؤوف الريدي.



تعقد الندوة بمناسبة مرور 150 سنة على افتتاح قناة السويس، ذلك الحدث المهم في تاريخ مصر والذي غير حاضر ومستقبل البلاد، خاصة ما كان في حفرها من تضحيات قدمها آلاف العمال المصريين الذين شاركوا فيه.



تعتبر قناة السويس أقصر الطرق بين الشرق والغرب، ونظرًا لموقعها الجغرافي الفريد فهي قناة ملاحية دولية مهمة، حيث إنها تربط بين البحر الأبيض المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عندالسويس، وتعود فكرة ربط البحر المتوسط مع البحر الأحمر عن طريق قناة إلى 40 قرنًا مضت، كما تشير الدراسات التاريخية إلى ذلك بدءًا من عصر الفراعنة ومرورًا بالعصر الإسلامي وحتى تم حفرها للوصول لحالتها اليوم.