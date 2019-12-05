برومو رامي مالك وجيمس بوند يتجاوز نصف مليون مشاهدة

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "No Time to Die"، البرومو النهائي للعمل خلال الساعات الماضية، والذي تخطى نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحه عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".



ويخوض بطولة الفيلم، الممثل العالمي دانيال كريج، الذي اشتهر بالعميل السري "جيمس بوند"، والعالمي ذو أصول مصرية رامي مالك، في التعاون الأول لهما معًا، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال شهر أبريل عام 2020 المقبل.



وكان الفيلم تأجل تصويره لأكثر من مرة بسبب حدوث مشكلات إنتاجية، وعدم وجود مواعيد متاحة بين "دانيال" وبين رامي مالك، لتصوير المشاهد التي تجمعهما سويًا، ويعد الفيلم، هو الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج.



وتدور أحداث الفيلم حول العميل السري الشهير "007"، بعملية إنقاذ عالم مخطوف، مما يعرضه لمواجهة مع عدو غامض يمتلك تكنولوجيا حديثة وخطيرة.



يذكر أن السلسلة تعد من أكثر الأفلام ربحًا في العالم، حيث حقق فيلم "Specter" عام 2015 إيرادات بقيمة 880 مليون دولار حول العالم، بينما حقق "Skyfall" عام 2012 أكثر من مليار دولار.