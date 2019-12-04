كارول سماحة: ابنتي تجمع ديانتين.. وتؤكد عدم انزعاجها من هذا الأمر

تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن التعايش الديني بينها وبين زوجها، حيث إنها مسيحية ومتزوجة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وهو مسلم.



وقالت كارول، خلال مشاركتها في مؤتمر "نساء على خطوط الواجهة"، والذي تم تنظيمه في الأردن، مع الإعلامي اللبناني نيشان: "أنا بنتي بتقولي باسم الأب والأم والروح القدس أمين الله أكبر، وحلو أنها تتأثر بأمها وأبيها وتجمع بين ديانتين ولا أنزعج من هذا الأمر أنا أو والدها وبنحب هذا هذا الأمر وبرأي هذا هو التعايش الحقيقي".



وأكدت خلال اللقاء، أنها ستتعرض لانتقادات كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها قائلة: "كل المسبات راح تجيني، ما إلك حق الطفل يتبع بيه، ومالك حق تعليمها، وإذا كان والدها راضي أنتوا إيه مشكلتكم يكون عندها ديانتين".



وعن صورتها التي قيل إنها تقدمت في السن قالت: "أسبوع كامل من النقد والتجريح ولا شيء أثر في لأنه صار عندي مناعة من وراء شغلي".

