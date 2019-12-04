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فرج عامر: مبادرة "دعم الصناعة" هدمت جدار السلبية.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:36 م
فرج عامر
فرج عامر
سناء إسماعيل
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أشاد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرات البنك المركزي، لدعم الصناعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قال إن اللي بيتعمل في مصر محدش يصدقه، وأنا بأكد على كده من واقع زيارات لجنة الصناعة الميدانية لمواقع كثيرة".

وأضاف: "مبادرة الرئيس السيسي لدعم الصناعة، تكشف رغبته في رفع المعاناة عن المصنعين وستساهم في توفير فرص العمل لآلاف الأشخاص، وإحياء العديد من المصانع، ولولا المبادرة كان هناك مستثمرون سيتعرضون للسجن، المبادرة خطوة عملاقة كالعبور وثورة 3 يوليو".

واستطرد: "مبادرة دعم الصناعة ستساهم في زيادة عدد العاملين بالصناعة، فضلا عن تخفيض نسبة البطالة، مش هنلاقي ناس بتشتغل في قهاوي وكافاتريات، عايزين اللي قاعدين على القهاوي يشربوا شيشة ويشتغلوا".

وتابع: "جدار السلبية هُدم بمبادرات البنك المركزي، فاليوم يعد ميلاد للصناعة المصرية".

وأطلقت الحكومة والبنك المركزي، اليوم الأربعاء، 3 مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط.

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