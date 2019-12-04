صلاح عبدالله وأبو الليف في عزاء شعبان عبدالرحيم (فيديو)

حرص الفنان صلاح عبدالله، والمطرب أبو الليف على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان شعبان عبدالرحيم بالسرادق المقام بمنطقة الشيشيني في فيصل.



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وشُيّع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبى.